Actualidade

O novo presidente do Deutsche Bank, Christian Sewing, advertiu hoje que terá de adotar "decisões duras" para que a entidade volte ao caminho da rentabilidade.

Numa carta enviada aos quase 100.000 trabalhadores do banco, Christian Sewing - que substituiu no domingo John Cryan à frente do Deutsche Bank - assegurou que não se podem repetir "em quaisquer situações que sejam" os prejuízos do quarto trimestre de 2017 e instou a recuperar a "mentalidade de caçador" em relação ao rendimento da entidade.

O novo responsável afirmou que os custos líquidos do banco não devem superar este ano 23.000 milhões de euros e sublinhou que os processos internos serão controlados para impedir a burocracia e a duplicação dos trabalhos.