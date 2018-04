Actualidade

As exportações e as importações de bens registaram subidas homólogas nominais de 6,2% e 8,5% em fevereiro, respetivamente, desacelerando em ambos os casos face ao mês anterior.

Os dados hoje divulgados nas Estatísticas do Comércio Internacional, publicadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), comparam com os crescimentos de 10% e 12,1% observados em janeiro para as exportações e importações de bens.

Segundo a informação divulgada, o crescimento das exportações de material de transporte continua a dar um forte contributo, justificando mais de dois terços (69,2%) do acréscimo das exportações neste mês.