Acidente/Nisa

A agência de viagens Xtravel, responsável pela organização da viagem dos finalistas cujo autocarro se despistou no domingo, perto de Nisa (Portalegre), disse hoje estar "a acompanhar a situação" e "a recolher todos os dados".

"Temos os diretores a acompanhar a situação no local, juntamente com mais uma equipa de colegas, e estamos a contactar todos os pais" dos jovens "envolvidos no acidente", disse à agência Lusa um colaborador da empresa.

Segundo a mesma fonte, os elementos da Xtravel estão "a recolher todos os dados" e "aguardam a peritagem que a equipa da GNR está a fazer para perceber, então, o que é que terá ocorrido".