Actualidade

A negociação das ações da SAD do Sporting está "congelada" devido ao mecanismo de segurança da bolsa que trava as negociações quando pode estar iminente uma variação superior a 10%.

Fonte da Euronext Lisbon disse à agência Lusa que em causa está um mecanismo automático de proteção dos investidores de "congelamento técnico" ou "consolidação de ofertas" que impede as negociações quando pode estar iminente uma variação superior a 10% (negativa ou positiva) em relação ao valor de referência.

Trata-se de algo que acontece com alguma regularidade em empresas cotadas com pouca liquidez e dispersão bolsista, como é o caso das SAD do Sporting e do Porto - cujas ações se encontram igualmente "congeladas" desde quarta-feira nos 0,55 euros - que têm uma negociação por chamada, ou seja, ocorre duas vezes por dia (às 10:30 e 15:30), embora as ordens estejam sempre a entrar no sistema.