Actualidade

Os sindicatos europeus dos tripulantes de cabine da Ryanair vão reunir-se no próximo dia 24 em Lisboa para discutir uma greve conjunta, que poderá ser em maio, se a transportadora aérea não mudar a sua postura, segundo o SNPVAC.

Em declarações à agência Lusa, Bruno Fialho, da direção do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), garantiu que "caso a Ryanair continue com esta postura, não haverá outra solução que não seja uma greve a nível europeu" e, face aos prazos legais para a greve de cada país, uma data para a eventual paralisação "tem de sair da reunião".

"Mas a acontecer, será em maio", afirmou o dirigente sindical à Lusa, informando que o convite para os sindicatos congéneres foi enviado na sexta-feira.