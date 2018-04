Actualidade

Uma das duas gémeas siamesas angolanas que partilhavam o mesmo coração e fígado, nascidas há uma semana em Luanda, morreu hoje, no hospital, sendo o prognóstico dos médicos para a irmã, ainda unida pelo tórax, muito reservado.

A situação foi confirmada pela agência Lusa no Hospital Pediátrico David Bernardino, em Luanda, onde as duas gémeas, um dos raros casos do género, permanecem na incubadora.

Este era um desfecho já previsto pelos médicos, que na última semana verificaram, através de exames imagiológicos, a inviabilidade da realização da separação cirúrgica das meninas.