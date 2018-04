Actualidade

O Tribunal de Sintra adiou hoje a leitura da sentença do julgamento de um agente da PSP acusado de atingir a tiro quatro jovens, dois deles menores, durante uma perseguição em 2013, em Queluz de Baixo (Oeiras).

A leitura da sentença estava agendada para as 14:00 de hoje, mas segundo disse à agência Lusa Ricardo Serrano Vieira, advogado do arguido, o juiz adiou a sessão para 17 de abril, às 14:00.

O arguido, à data dos factos com 26 anos e atualmente a prestar serviço na Direção Nacional da PSP, viu a procuradora do Ministério Público pedir nas alegações finais quatro anos de prisão, com pena suspensa, por entender que "foi injustificado o uso da arma e inadequada" a atuação do agente.