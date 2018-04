Actualidade

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, defendeu hoje uma mudança de paradigma nas relações entre os procedimentos e plataformas logísticas de Portugal e Espanha, no sentido de criar "mais emprego" e "movimentação de carga".

A governante, que falava aos jornalistas em Elvas (Portalegre) à margem da assinatura de um memorando de entendimento em matéria de logística transfronteiriça (Corredor Atlântico na Rede Transeuropeia de Transportes) com o Governo de Espanha, defendeu ainda que este acordo vai ajudar a "potenciar" as capacidades logísticas dos dois países.

"Esta assinatura (memorando) tem a ver com as conclusões de uma reunião extremamente importante com o presidente do Governo da Extremadura espanhola, com o presidente da Câmara Municipal de Elvas, em que concluímos das vantagens que existem, para todas as partes, de haver uma abordagem conjunta daquilo que é a logística nesta região", explicou.