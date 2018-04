Acidente/Nisa

O motorista do autocarro que se despistou no domingo, perto de Nisa, no Alto Alentejo, em que viajavam estudantes, teve alta do hospital de Portalegre ao final da manhã de hoje, disse à agência Lusa fonte hospitalar.

Fonte da GNR adiantou à Lusa que o homem que conduzia o autocarro tem entre 50 e 60 anos.

A fonte da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA) indicou que o hospital de Portalegre recebeu um total de 16 feridos (o motorista e 15 jovens que seguiam no autocarro).