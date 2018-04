Actualidade

A rede nacional de lojas "Espaço empresa" arrancou hoje nas Caldas da Rainha e deverá estar a funcionar em 21 municípios até julho num esforço de modernização administrativa que a ministra da Presidência admite conter alguns riscos.

O projeto que cria um balcão único para as empresas foi hoje protocolado com 21 municípios e com a Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCim), visando "uma administração do século XXI" e "mais amiga das empresas", afirmou Maria Manuel Leitão Marques, ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, durante a cerimónia que se realizou nas Caldas da Rainha.

O "Espaço Empresa" iniciativa, desenvolvida pelo IAPMEI (Agência para a Competitividade e Inovação, IP) em parceria com a AMA (Agência para a Modernização Administrativa) e a AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal), vai disponibilizar, num balão único "quase 100 serviços às empresas", afirmou a governante, sem esconder que tal acarreta "algum risco que vai exigir a atenção de todos: Governo, serviços da administração central e autarquias".