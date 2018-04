Actualidade

A praia do Aterro, em Matosinhos, acolhe entre os dias 18 e 20 de julho o festival solidário Nelson Mandela Music Tribute (NMMT), que contará com a presença dos norte-americanos Alfre Woodard e Steven Tyler, entre outros artistas.

Este tributo musical, hoje apresentado em Matosinhos, "visa valorizar o legado de inspiração de Mandela para a mudança social através da paz e do diálogo", beneficiando a Fundação Nelson Mandela e instituições de beneficência portuguesas locais, incluindo a Apela - Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica.

No ano em que se assinalam os 100 anos do nascimento do histórico político sul-africano, o NMMT contará com a presença da atriz norte-americana Alfre Woodard, nomeada para os Óscares e premiada com quatro Emmys, da antiga secretária, porta-voz e assessora de Nelson Mandela, Zelda La Grange, bem como do vocalista dos Aerosmith, Steve Tyler, com a sua Loving Mary Band.