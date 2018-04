Actualidade

O governador do Banco de Portugal (BdP) destacou hoje a capitalização das empresas e da banca e a reforma estrutural do tecido empresarial nacional como os "problemas essenciais" a resolver para assegurar o desenvolvimento da economia portuguesa.

"Quando quisermos falar dos problemas essenciais da economia portuguesa falemos da capacidade para capitalizar a economia, da capacidade para assumir o risco e dos modelos de governação que andam associados a esta atividade crítica para o país. Porque sem empresários, sem investidores e sem capital não há crédito que resolva o problema; com capital, com empresários e com investidores que acompanham os empresários, uma parte da equação, pelo menos, foi resolvida", sustentou Carlos Costa.

Falando no encerramento da conferência "Capitalização de Empresas", que decorreu hoje no Porto, o governador do BdP considerou que "o futuro de um país mede-se em função da sua capacidade para mobilizar capital produtivo" que, por sua vez, "está associada à capacidade de absorção de risco feita quer pelas empresas, quer pelos bancos, através dos capitais próprios".