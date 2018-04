Actualidade

O presidente da Associação Portuguesa de Bancos (APB) defendeu hoje que um mercado de capitais "eficiente e dinâmico" é tão importante quando um sistema bancário "robusto e moderno", lamentando que a bolsa portuguesa esteja atualmente "anémica".

"A bolsa portuguesa é uma bolsa anémica, com um número decrescente de empresas cotadas (148 em 1997 para 57 no final de 2017), muitas com reduzido 'free float' e em situação financeira difícil", afirmou Fernando Faria de Oliveira durante a conferência "Capitalização de Empresas", que hoje decorreu no Porto.

Descrevendo o índice de referência da bolsa nacional - o PSI-20 - como "um PSI-18" (já que atualmente engloba apenas 18 empresas), sendo que entre estas, "quatro representam 50% do índice", Faria de Oliveira apontou ainda o decréscimo da capitalização bolsista portuguesa "de 55% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2007 para pouco mais de 30% agora".