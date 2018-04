Actualidade

A missão humanitária da associação SOGA (Servir Outra Gente com Amor) e da Câmara Municipal de Penela chegou hoje à ilha de Soga, no arquipélago dos Bijagós, na Guiné-Bissau, para ajudar com bens essenciais para a saúde e educação.

"Havia aqui um sentido de solidariedade da comunidade penelense de querer ajudar de algum modo e juntamos bens essenciais para a área da saúde e educação", afirmou o presidente da Câmara de Penela, Luís Matias.

Segundo o presidente de Penela, o objetivo da missão é entregar os bens recolhidos às pessoas que precisam.