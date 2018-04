Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com uma subida de 0,59% no índice PSI20 para 5.448,99 pontos e com a EDP a liderar os ganhos (+3,82%).

Das 18 cotadas que integram o índice PSI20, 10 subiram e oito desceram.

A valorização das ações da EDP (para 3,20 euros) surgiu depois ter sido noticiado que a francesa Engie estará interessada em comprar a elétrica portuguesa, mas em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa liderada por António Mexia esclareceu não terem sido estabelecidos quaisquer contactos ou negociações com a Engie com vista a "operações de consolidação".