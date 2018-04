Actualidade

Os dois homens acusados do homicídio de um taxista do Entroncamento e de sequestro e roubo qualificado incriminaram-se mutuamente nas declarações que prestaram em primeiro interrogatório judicial, hoje reproduzidas na audiência do julgamento que decorre no Tribunal de Santarém.

A pedido do Ministério Público, o Tribunal aceitou reproduzir as declarações prestadas pelos dois homens depois de terem sido detidos, a 04 de maio de 2017, três dias após a morte do taxista que apareceu degolado num local ermo perto da localidade de Meia Via, no concelho de Torres Novas (distrito de Santarém).

Nessas declarações, os dois, ambos com 56 anos, relataram como se encontraram dias antes de iniciarem a série de crimes ocorridos entre os dias 27 de abril e 02 de maio de 2017 em vários concelhos dessa zona do distrito de Santarém e que, além do sequestro, homicídio e profanação de cadáver do taxista, incluiu o sequestro, roubo e violação de uma mulher.