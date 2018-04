Eurovisão

O cantor brasileiro Caetano Veloso vai atuar na final do Festival Eurovisão da Canção, a 12 de maio em Lisboa, ao lado do português Salvador Sobral, vencedor do concurso no ano passado, confirmou hoje a RTP.

No domingo, a revista brasileira Veja avançou que Caetano Veloso iria "cantar com o português Salvador Sobral no Eurovision [Festival Eurovisão da Canção]". Num comunicado hoje divulgado a RTP confirmou que "a 12 de maio, na Grande Final do Festival Eurovisão da Canção, o artista brasileiro partilha o palco da Altice Arena com Salvador Sobral, o grande vencedor da última edição do concurso musical".

Além da atuação de Caetano Veloso, tinham já sido anunciadas anteriormente as atuações na final, além de Salvador Sobral, das fadistas Ana Moura e Mariza, da dupla Beatbombers, campeões mundiais de 'scratch', e de Branko.