Coreia do Norte

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou hoje que espera encontrar-se com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-Un, "em maio ou no início de junho".

"Espero que possamos fazer um acordo sobre a desnuclearização", disse o chefe de Estado norte-americano, em declarações à comunicação social na Casa Branca, por ocasião de uma reunião com os membros da administração norte-americana.

"Vamos encontrar-nos [com a Coreia do Norte] em maio ou no início de junho", declarou.