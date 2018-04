Actualidade

O Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas [IFRRU 2020] superou, "em menos de cinco meses", as expectativas, registando desde novembro 60 candidaturas, que representam 194 milhões de euros de investimento, disse hoje o ministro do Ambiente.

"Os números do IFRRU são de facto muito positivos e reforçam a nossa convicção de que havia mesmo um problema de ausência de instrumentos para apoiar o investimento neste setor", declarou à agência Lusa o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, à margem do início da 5.ª edição da Semana da Reabilitação Urbana de Lisboa.

Além das candidaturas, o IFRRU 2020 tem já cinco contratos assinados, que ultrapassam os 12 milhões de euros de investimento, avançou o ministro, indicando que dois dos contratos localizam-se no Funchal, um em Lisboa, um no Porto e outro em Elvas, "este último o maior investimento até agora", com um valor superior a cinco milhões de euros.