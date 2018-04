Actualidade

A Soluções Automóvel Global (SAG Gest) desconvocou a assembleia-geral extraordinária, marcada para quinta-feira, que tinha como objetivo votar a saída da sociedade de bolsa, conforme foi hoje comunicado ao mercado.

"Não obstante as diligências efetuadas pelo Conselho de Administração e contra as suas expectativas, não foi até ao momento possível identificar um acionista [...] que se obrigasse a adquirir os valores mobiliários pertencentes às pessoas que não tenham votado favoravelmente a deliberação da assembleia, [...] bem como a caucionar a referida obrigação por garantia bancária ou depósito em dinheiro", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A SAG Gest esclarece que, de momento, a solução consistirá em as obrigações serem assumidas pela própria sociedade ou por uma das suas subsidiárias, o que, "todavia, não é praticável na presenta data", alegando "impedimentos legais" e "restrições contratuais à aquisição de ações próprias".