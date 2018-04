Actualidade

O Governo escolheu duas mulheres para administradoras não executivas da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Mary Jane Antenen e Altina Gonzalez Villamarin, disse o banco em comunicado ao mercado.

A nomeação foi feita por "deliberações unânimes por escrito" do Estado, acionista único da CGD, após "a não oposição do Banco Central Europeu quanto à avaliação da adequação dos membros propostos", segundo a informação à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Com estas nomeações, passam a três as mulheres que são administradoras não executivas do banco público.