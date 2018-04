Actualidade

O presidente da comissão parlamentar de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação admitiu ter ficado "chocado" com o cenário encontrado hoje na Bacia Hidrográfica do Rio Lis, onde há um "passivo ambiental de muito difícil resolução".

Pedro Soares, eleito pelo BE, liderou a delegação com representantes de todos os grupos parlamentares que, de manhã, visitou pontos críticos, como a ribeira dos Milagres ou os campos do Lis. À tarde, ouviram representantes das câmaras de Leiria, Marinha Grande e Batalha.

"Tudo choca, mas fiquei efetivamente chocado com o que se passa nos campos do Lis, nas áreas onde os detritos são depositados: fica tudo queimado à volta. Aquela ideia que isso até pode ser benéfico para valorização dos solos para fins agrícolas não tem sentido", afirmou à agência Lusa.