Banif/Madeira

A conferência de representantes dos partidos com assento na Assembleia Legislativa da Madeira agendou hoje a apreciação do relatório da Comissão Eventual de Inquérito do Banif para 18 de abril, tendo aprovado o respetivo regimento.

O relatório final da Comissão de Inquérito ao Banif foi aprovado a 21 de março deste ano pelos deputados do PSD e do CDS-PP. BE, o JPP (Juntos Pelo Povo) e o PS votaram contra.

A votação aconteceu após quase dois anos de audições, onde foram ouvidas diversas entidades e onde se assinalou que a região autónoma é "completamente alheia" ao processo de recapitalização e ruína do banco e à sua posterior venda ao Santander, em 2015, por 150 milhões de euros.