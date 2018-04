Actualidade

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Vítor Constâncio, disse hoje aos eurodeputados da Comissão de Assuntos Económicos do Parlamento Europeu que a instituição financeira deveria atuar com cautela e "evitar políticas restritivas" perante a inflação.

Citado pela agência EFE, Vítor Constâncio sublinhou que a inflação "não respondeu totalmente" àquilo que era esperado, ressalvando, por isso, a necessidade de uma atitude prudente para conseguir a sua "normalização".

No entanto, o responsável referiu que o BCE acredita que a "inflação continuará a crescer".