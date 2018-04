Actualidade

Os sindicatos da Educação acusaram hoje o Governo de estar a "cometer uma ilegalidade" ao não cumprir o Orçamento do Estado de 2018 e admitem que a aprovação do próximo possa não estar garantida, pelo menos por esta maioria.

Em conferência de imprensa em Lisboa, que juntou as dez estruturas sindicais que em novembro passado assinaram uma declaração de compromisso com o Governo para a negociação do descongelamento da carreira, recuperação salarial, entre outras matérias, o secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), Mário Nogueira, falando em nome de todos os sindicatos, admitiu que o desfecho dessas negociações pode determinar a aprovação, ou não, do próximo Orçamento do Estado, "pelo menos pela maioria que existe na Assembleia da República".

Segundo Mário Nogueira, não se trata apenas de "não honrar" um compromisso - aquele que foi assinado a 18 de novembro - ou de "não acatar ou acolher" uma recomendação - a primeira recomendação da Assembleia da República ao Governo este ano, com o apoio do Partido Socialista, que suporta o Governo, e que determina a contabilização na íntegra do tempo congelado nas carreiras da função pública.