Brooklyn, o mediático filho mais velho da lenda do futebol inglês, está apaixonado por Lexi Wood.

A vida sentimental do filho mais velho de David e Victoria Beckham está a dar que falar depois de o jovem, de 19 anos, ter trocado a sua famosa namorada até à data, Chloe Moretz, por uma modelo da revista Playboy.

Quando todos julgavam que Brooklyn ainda mantinha um romance com a atriz da série Donas de Casa Desesperadas, este foi apanhado aos beijos com Lexi Wood, de 20 anos, que nas redes sociais dá nas vistas por exibir as suas curvas sensuais.

A alegada traição ganha agora eco mundial, mas até ao momento Brooklyn manteve-se em silêncio sobre o seu novo amor. Quem não ficou calada foi a ‘ex’ do jovem, que não perdeu tempo e nas redes sociais deixou uma mensagem: um excerto de Be Careful, hit de Cardi B lançado depois de uma traição.