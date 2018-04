Timor-Leste/Eleições

A oposição timorense criticou o primeiro-ministro e outros membros do Governo por não suspenderem funções durante a campanha eleitoral, que arrancou hoje, para as legislativas antecipadas de 12 de maio em Timor-Leste.

O vice-presidente da Aliança de Mudança para o Progresso (AMP), que reúne as três forças da oposição no parlamento, Fidelis Magalhães, disse à Lusa que "nos países democráticos deveria haver uma separação entre o exercício do poder executivo enquanto situação normal e durante o período eleitoral".

O secretário de Estado da Comunicação Social, Matias Boavida, disse que no caso do primeiro-ministro Mari Alkatiri, também secretário-geral da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), "não haverá substituição" durante a campanha.