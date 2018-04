Actualidade

Um ex-líder e negociador de paz das Forças Armadas e Revolucionárias da Colômbia (FARC) foi detido na segunda-feira a pedido dos Estados Unidos, para onde pode ser extraditado, anunciou o Presidente colombiano.

O ex-líder da guerrilha colombiana Suais Pausivas Hernández, conhecido como Jesus Santrich, é suspeito de estar envolvido na exportação de dez toneladas de cocaína para os Estados Unidos, no segundo semestre de 2017.

Juan Manuel Santos anunciou a detenção quando se prepara para receber no domingo, em Bogotá, o homólogo norte-americano, Donald Trump, que criticou o aumento do narcotráfico na Colômbia desde a assinatura, em finais de 2016, de um acordo de paz histórico entre o Governo de Santos e as FARC.