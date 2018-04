Actualidade

Três estados fronteiriços do sudoeste dos Estados Unidos comprometeram-se, na segunda-feira, a deslocar cerca de 1.600 efetivos da Guarda para a fronteira com o México, na sequência do apelo feito por Donald Trump.

Os estados do Arizona, Novo México e Texas vão responder ao pedido feito, na semana passada, pelo Presidente norte-americano, que pretende enviar para a fronteira sul do país entre dois mil a quatro mil efetivos da Guarda Nacional dos Estados Unidos.

Os três governadores republicanos vão contribuir assim com cerca de metade dos efetivos militares pedidos por Trump.