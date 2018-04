Actualidade

Quarenta organizações não-governamentais (ONG), entre a quais a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch, apelaram hoje ao Presidente sul-coreano para dar prioridade aos direitos humanos durante a reunião com a Coreia do Norte.

Numa carta enviada a Moon Jae-in, as organizações consideraram que a Coreia do Sul "não deve ceder às ameaças aos direitos humanos por parte da Coreia do Norte" e sublinharam a necessidade dos sul-coreanos pressionarem o líder norte-coreano, Kim Jong-un, para que os direitos humanos façam parte das negociações entre os dois países.

As ONG pediram ainda a Kin Jong-un para seguir as recomendações sobre direitos humanos da ONU, e que permita encontros entre famílias coreanas, separadas desde o início da Guerra da Coreia (1950-53).