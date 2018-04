Skripal

A filha do ex-espião russo Serguei Skripal envenenada no passado dia 04 de março em Salisbury teve alta hospitalar e foi transportada para um lugar seguro, noticiou hoje a estação de televisão BBC.

Julia Skripal, filha do antigo espião russo - que também foi alvo do suposto ataque com gás nervoso - tinha comunicado na semana passada, através das autoridades policiais britânicas, que estava a recuperar.

Os Skripal foram alvo de um ataque com gás nervoso de fabrico militar identificado como Novichok produzido na Rússia, o que levou o governo britânico a levar a cabo represálias contra Moscovo, expulsando de Londres 23 diplomatas russos.