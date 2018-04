Actualidade

As consultoras Mergermarket e Control Risks consideram que o risco político e as preocupações com a transparência são os principais obstáculos aos negócios em África, continente onde as fusões e aquisições desceram 26% na primeira metade de 2017.

O risco político foi o principal obstáculo identificado por 84% dos que responderam ao inquérito, uma percentagem que duplicou face aos 41% apresentados no relatório do ano passado, de acordo com o estudo, a que a Lusa teve acesso.

Na primeira metade de 2017 foram registadas 101 transações que valeram 13 mil milhões de dólares, o que representa uma queda de 25% em volume e 26% em valor, comparado com a segunda metade de 2016.