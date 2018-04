Actualidade

No meio da polémica prisão do ex-Presidente brasileiro Lula da Silva, condenado por corrupção, o Partido dos Trabalhadores (PT) diz manter o apoio à sua candidatura presidencial, mas vários nomes de outros partidos já surgiram como pré-candidatos.

A lei brasileira determinou que os partidos políticos devem realizar convenções nacionais entre 20 de julho e 05 de agosto, para oficializarem as candidaturas. O registo final das candidaturas na justiça eleitoral deverá ser realizado até 15 de agosto.

O Partido dos Trabalhadores (PT), após ganhar as últimas quatro eleições presidenciais, já havia anunciado a pré-candidatura do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma decisão que pode mudar entretanto por causa dos problemas legais que pode enfrentar, com a chamada lei da Ficha Limpa, na corrida pelo Palácio do Planalto, sede do Governo brasileiro.