O ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, afirmou hoje, no parlamento, que está aberto ao diálogo e a realizar alterações no novo modelo de apoio às artes, "depois da conclusão destes concursos", que não serão anulados.

O ministro da Cultura falava numa audição parlamentar na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, na sequência da aprovação de requerimentos dos grupos parlamentares do PCP e do BE.

"Nós estamos abertos ao diálogo e podem sempre contar connosco para criar soluções sustentadas. Mas estes concursos não serão anulados", disse o ministro, recordando que os agentes culturais tiveram um reforço nas últimas semanas que elevou para 19,2 milhões o programa de apoio às artes sustentado bienal e quadrienal.