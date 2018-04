Síria

A China advertiu hoje os Estados Unidos que a via militar na Síria "não levará a lugar algum", após o Presidente norte-americano ter prometido uma decisão nas próximas horas sobre uma resposta militar ao alegado ataque químico em Douma.

"O acordo político é a única saída. Os meios militares não nos levarão a lugar algum", disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Geng Shuang, numa conferência de imprensa em Pequim.

Depois de Donald Trump ter advertido na segunda-feira que não exclui a possibilidade de uma intervenção militar na Síria após o alegado ataque químico no sábado, na zona de Ghouta oriental, nos arredores de Damasco, as fileiras do Governo sírio mobilizaram-se ante um possível ataque, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.