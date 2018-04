Incêndios

O Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais da Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial, da Universidade de Coimbra, apelou hoje a quem tenha vivenciado os incêndios de outubro de 2017 para que colabore com o envio de informações.

"Apelamos a quem tenha imagens, vídeos ou simples testemunhos que nos permitam fazer a reconstrução deste trágico evento, e que esteja na disposição de os partilhar, que o faça através do seguinte endereço: https://arcg.is/1OG0C0", lê-se numa nota informativa enviada à agência Lusa.

A estrutura liderada por Domingos Xavier Viegas recorda ainda à, "semelhança do que ocorreu após os incêndios de junho, o Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais da ADAI (Universidade de Coimbra) foi mandatado pelo Governo português para analisar o comportamento do fogo e os acidentes pessoais relacionados com os grandes incêndios florestais que assolaram a região Centro entre os dias 14 e 16 de outubro de 2017".