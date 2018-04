Actualidade

Um bebé recém-nascido foi morto por esfaqueamento na noite de segunda-feira, em Corroios, concelho do Seixal, sendo a mãe suspeita do crime, disse hoje à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

O crime - que, segundo informação transmitida aos bombeiros, terá sido praticado pela mãe da criança pouco depois do parto, realizado em casa - ocorreu num prédio da avenida Vieira da Silva.

O alerta foi dado pouco depois da meia-noite, mas, de acordo com o CDOS, quando os Bombeiros Voluntários da Amora chegaram ao local a criança já não apresentava sinais de vida, tendo o óbito sido confirmado no local por uma equipa de emergência médica.