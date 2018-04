Actualidade

A circulação da Segunda Circular em Benfica, Lisboa, foi reaberta pouco antes das 15:00 de hoje no sentido Benfica - Aeroporto, depois de horas cortada devido a acidentes, disse à Lusa fonte da PSP.

Segundo a fonte do Comando Metropolitano de Lisboa, que falava cerca das 15:00, no sentido Aeroporto-Benfica ainda há limpezas de via, que estão, no entanto, a terminar.

De acordo com a PSP, no local dos acidentes, junto à Escola Superior de Comunicação Social, estava cerca das 14:00 "uma grua a efetuar os trabalhos de remoção do veículo pesado" e uma equipa a fazer a limpeza da via, devido ao derrame de combustível.