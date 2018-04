Actualidade

A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em alta no início da sessão, depois do discurso do presidente chinês, Xi Jinping, que atenuou a tensão comercial entre a China e os Estados Unidos.

Às 15:08 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 1,36% para 24.304,27 pontos e o Nasdaq avançava 1,17% para 7.031,55 pontos.

O índice alargado S&P 500 somava 1,14% para 2.643,01 pontos.