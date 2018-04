Incêndios

A GNR levantou, em todo o país, 71 autos de contraordenação a proprietários por falta de limpeza de terrenos florestais, que podem ficar sem efeito se a limpeza for assegurada até 31 de maio.

"Desde o dia 02 de abril já foram elaborados pela GNR 71 autos de contraordenação", avançou hoje o chefe da seção do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente (SEPNA) do Comando Territorial da GNR Viana do Castelo, Miguel Branco.

O responsável, que falava aos jornalistas durante uma ação de fiscalização realizada em Viana do Castelo e Caminha, adiantou que desde 15 de janeiro esta força policial efetuou, em todo o país "7.760 ações de sensibilização que alcançaram 111.522 pessoas".