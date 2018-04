Altice/Media Capital

A NOS salientou hoje que a compra do grupo Media Capital pela Altice Portugal "não pode ser permitida sob qualquer circunstância" devido aos "danos irreparáveis" para o setor, garantindo avançar para tribunal "no momento certo" para a travar.

"Esta operação não pode, sob qualquer circunstância, ser permitida porque acarreta danos significativos ao nível da concorrência, danos irreparáveis e que se aplicam tanto ao setor das comunicações eletrónicas como da comunicação social", declarou o presidente da NOS, Miguel Almeida.

Falando na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, no âmbito de um requerimento do Bloco de Esquerda (BE) sobre o processo de compra da Media Capital pela Altice Portugal, o responsável garantiu que, "se este não for o entendimento das entidades regulatórias, [a NOS] naturalmente terá de reagir".