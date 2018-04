Actualidade

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) anunciou hoje que concorda com as propostas do Governo para a transferência de competências na área da proteção civil, mas alertou para a necessidade de "algumas melhorias".

O Conselho Diretivo da ANMP "emitiu parecer favorável" ao projeto do Governo para a descentralização e transferência de competências da administração central para a administração local na área da proteção civil, sintetizou o presidente da associação, Manuel Machado, que falava à agência Lusa à margem da reunião daquele órgão, que decorreu hoje em Coimbra.

As alterações à Lei 65/2007 apresentadas pelo Governo - que constituem "um avanço no âmbito da organização da proteção civil" e "uma melhoria necessária" - "integram várias das reivindicações, das exigências" que foram sendo "sucessivamente feitas" pela ANMP, "no sentido de aperfeiçoar o dispositivo de prevenção e combate em especial aos fogos florestais, mas também a proteção civil em geral", afirmou Manuel Machado.