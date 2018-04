Incêndios

O presidente da Câmara da Pampilhosa da Serra, José Brito, lançou hoje o alerta de que o projeto-piloto do cadastro das propriedades florestais precisa "urgentemente de técnicos" para ser executado.

"O cadastro simplificado precisa urgentemente de técnicos para a sua execução", afirmou hoje José Brito, durante a cerimónia do Dia do Município da Pampilhosa da Serra, concelho do distrito de Coimbra que integra o projeto-piloto lançado pelo Governo de cadastro das propriedades florestais.

Segundo o autarca, tem sido o município a ajudar "com o pessoal possível" para a execução deste projeto, sendo necessários mais técnicos no terreno.