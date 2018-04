Actualidade

O abuso sexual e as crianças na rua são as principais preocupações das Nações Unidas relativamente à infância em Cabo Verde, disse hoje a representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), Ulrika Richardson.

"O abuso sexual contra crianças continua a ser uma preocupação porque não conhecemos ainda bem qual é a magnitude do problema. Há denúncias, e isso é bom, mas queremos que as denúncias continuem e que a resposta seja adequada. A justiça tem de ser rápida e muito consistente e coerente", disse Ulrika Richardson.

A também representante máxima do sistema das Nações Unidas em Cabo Verde falava à agência Lusa no âmbito de uma visita ao Centro de Emergência Infantil do Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente (ICCA), na cidade da Praia.