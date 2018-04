Actualidade

A circulação do trânsito na Segunda Circular, em Benfica, Lisboa, estava totalmente normalizada em ambos os sentidos às 16:40, depois de ter estado 10 horas cortada devido a acidentes, disse à Lusa fonte da PSP.

Segundo uma fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), às 16:40 o trânsito fluía na Segunda Circular em ambos os sentidos e também nos ramais de acesso a esta via, depois de ter sido reposta a circulação no sentido Aeroporto-Benfica.

A circulação no sentido Benfica - Aeroporto já tinha sido reaberta pouco antes das 15:00, mas no sentido Aeroporto - Benfica continuavam a decorrer limpezas de via, entretanto concluídas.