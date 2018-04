Altice/Media Capital

O presidente da NOS, Miguel Almeida, considerou hoje que "o pior dos cenários" no âmbito da proposta de compra do grupo Media Capital pela Altice é a aprovação do negócio com remédios, que um dia "não servirão para nada".

"Parece-nos que o pior dos cenários é o do regulador aprovar [a operação] com remédios. Depois vamos acordar um dia, daqui a uns meses ou daqui a uns anos, e perceber que os remédios não servem para nada", disse o responsável.

Intervindo na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, devido a um requerimento do Bloco de Esquerda (BE) sobre o processo de compra da Media Capital pela Altice Portugal, Miguel Almeida vincou que "uma aprovação com remédios seria uma hipocrisia porque não é possível definir remédios que sejam eficazes".