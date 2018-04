Skripal

O primeiro-ministro, António Costa, manifestou hoje à homóloga britânica, Theresa May, a solidariedade de Portugal no conflito com a Rússia relativo ao envenenamento do antigo espião Sergei Skripal e da sua filha Yulia.

À chegada para um encontro com May no n.º 10 de Downing Street, a residência oficial do chefe do Governo britânico, António Costa considerou "muito importante" reiterar a solidariedade de Portugal para com o Reino Unido.

"Para nós, é muito importante expressar solidariedade com o terrível incidente em Salisbury e o nosso apoio a todas as iniciativas", acentuou.