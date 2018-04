Actualidade

A Coordenadora das Comissões de Trabalhadores das Empresas do Parque Industrial Autoeuropa defendeu hoje que a Assembleia da República tem condições para melhorar a vida dos trabalhadores daquele grupo, recorrendo à alteração da lei.

"Entende a coordenadora que a Assembleia [da República] tem condições para proceder a alterações na lei no sentido de reforçar os direitos e melhores condições de vida e trabalho para os funcionários em regime de turnos, tendo em conta as propostas [do BE e do PCP] que nos foram apresentadas", disse Fernando Gonçalves da Coordenadora das Comissões Trabalhadores das Empresas do Parque Industrial Autoeuropa, durante uma audição parlamentar no Grupo de Trabalho - Regime do Trabalho Noturno e por Turnos.

O responsável referiu ainda que a coordenadora destaca, entre as propostas apresentadas, as que limitam o sistema de turnos diários e a garantia dos dias de descanso consagrados ao sábado e domingo, as que defendem a redução do horário de trabalho e as que garantem na legislação laboral um valor mínimo e o subsídio de turno e a antecipação da reforma sem penalização.