Actualidade

O requerimento do BE para a audição do ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, na Assembleia da República, sobre as medidas para a redução da presença de cádmio nos fertilizantes agrícolas foi hoje aprovado.

A votação da proposta do BE foi hoje realizada pela Comissão de Agricultura e Mar, que aprovou o requerimento por unanimidade.

"Este é um problema amplamente reconhecido. O cádmio contamina alimentos e a água e constitui um risco para a saúde humana e para o ambiente. Este tema esteve em debate na União Europeia no sentido de se fixarem níveis mais apertados para a presença desta substância", disse o deputado do BE Carlos Matias, antes da votação do requerimento.