Brexit

As relações ente Portugal e o Reino Unido vão continuar a ser "o mais próximas possível" depois do 'Brexit', prometeu hoje o primeiro-ministro, António Costa, após um encontro com a homóloga britânica, Theresa May.

À saída de Downing Street, residência oficial do chefe do Governo britânico, Costa disse que o principal tema em debate foi a saída do Reino Unido da União Europeia, o 'Brexit', e o impacto na situação dos cidadãos portugueses residentes e dos britânicos que residem e que visitam habitualmente em Portugal.

Costa reiterou sobretudo o desejo de que "as relações possam ser o mais próximas possível, em particular no domínio da cooperação na área das ciências e da investigação científica, no domínio do ensino superior e no domínio das relações económicas".